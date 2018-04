El Gobierno usa un discurs bèl·lic davant l'oferta de diàleg de Puigdemont

Última actualització Dissabte, 7 d'abril de 2018 19:00 h

Rajoy insisteix a reclamar un candidat "dins de la normalitat"

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El Gobierno està enrabiat i es nota. La decisió del jutge alemany de no extradir Puigdemont i les declaracions de la ministra de justícia alemanya donant suport a la decisió judicial han caigut com un gerro d'aigua freda sobre l'executiu de Mariano Rajoy.

Notícies relacionades

Mentre alguns guarden silenci, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría ha restat transcendència aquest dissabte a la decisió de la justícia alemanya de no extradir Puigdemont per rebel·lió i ha demanat ànim al PP.Però per fer-ho, la vicepresidenta ha emprat un llenguatge bèl·lic que es contraposa a l'oferta que ha fet Carles Puigdemont durant la roda de premsa d'aquest matí on ha apostat per la negociació i el diàleg.“Això és una batalla, a vegades semblarà que guanyin, però guanyarem nosaltres perquè la democràcia està del nostre cantó”, ha reblat Santamaría, que també ha afirmat que les rondes de consultes del president del Parlament, Ferran Torrent, s’assemblen a les “reposicions de Verano Azul” perquè tenen sempre els mateixos protagonistes.En aquest sentit ha insistit que cal un president que estigui “dins de la llei”, en la línia del que ha afirmat també el president espanyol, Mariano Rajoy, que ha reclamat un candidat “dins de la normalitat”.