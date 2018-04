L'unionisme més reaccionari se'n fot de l'atropellament múltiple a Münster

El fundador de Somatemps i expresident de Societat Civil Catalana, José Ramón Bosch, s'ha burlat de l'atropellament massiu a la ciutat alemanya a través del seu Twitter. "Potser serà violència per a la justícia alemanya?", ha publicat en un tuit que després a esborrat.

Tanmateix, el digital madrileny Alerta Digital no ha dubtat en titular la notícia: "El Karma existeix", en referència a la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont.Diversos usuaris a la xarxa, indignats, s'han fet ressò de les barbaritats que altres usuaris unionistes han publicat.

No es por quitarle dramatismo a tu bilis, pero el imperativo del verbo joder es JODEOS. @nibelum pic.twitter.com/AcecnXHAXU

Un atentado en Alemania con muertos y al miserable de Sociedad Civil no se le ocurre otra cosa que tuitear esto. Que asco pic.twitter.com/Q4cxCE3WHp

