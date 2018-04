24 hores donant voltes a la Model per la Caminada per la Llibertat

Tres parades amb menjar i marxandatge marquen el punt central de la mobilització, al costat d'una barra de bar. Des d'allà els activistes preparen pancartes, organitzen el comptador de la marxa, i animen els ciutadans que secunden la Caminada per la Llibertat.Una de les activistes crida amb un megàfon "llibertat presos polítics", després que soni 'Els Segadors'. També crida el nom de tots els líders independentistes que hi ha entre reixes o a l'"exili", seguit de la paraula "llibertat" que proclama la resta de manifestants. Passen les hores i cada vegada més gent s'afegeix a la mobilització, reivindicativa però també amb un caràcter festiu i de cultura popular.

L'Àlex destaca l'"energia" i "bon rotllo" que hi ha durant la marxa, i remarca que el CDR ha escollit la Model perquè és "símbol de la repressió, del que va ser el franquisme i del que continua sent el feixisme". "Té molta càrrega potent", deixa clar.

En declaracions a l'ACN quan ja feia quasi tres hores que caminava sense parar, l'Àlex constata que la marxa va "molt bé". Envoltat de la gent que el va acompanyant en aquesta caminada, l'activista explica que ha d'afrontar "onades de gestió emocional" al llarg de la mobilització. Però es manté ferm: "No es dorm, això és imparable", subratlla.Al llarg d'aquestes 24 hores es faran diverses activitats com ara cercaviles, música en viu i una xocolatada popular, i es comptarà amb l'assistència de familiars dels "presos polítics".

Parades amb menjar i marxandatge davant la Model durant la Caminada per la Llibertat

