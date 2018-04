Portades: El País destaca la tensió entre l'Estat i Alemanya per Puigdemont

8 d'abril de 2018, 10.59 h

#3 Una trentena d'ultres valencians s'ha concentrat aquest dissabte al matí davant l'Auditori de Vinaròs on el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha participat en una xerrada titulada: "República, única eina per canviar el sistema del 78".



La intenció del grup era queixar-se per la presència del dirigent d'ERC al poble, i per això s'han equipat amb banderes espanyoles i s'han presentat davant l'Auditori; la concentració l'han retransmès en directe des de la pàgina de Facebook