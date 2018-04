Un mosso destapa les vergonyes de l'Estat en la lluita antiterrorista

Última actualització Diumenge, 8 d'abril de 2018 12:30 h

Revela que el cos policial desconeixia que l'imam de Ripoll va ser investigat per la Guàrdia Civil

Redacció | El mosso d'Esquadra en excedència, David Torrents, ha denunciat els forats negres de l'Estat en la lluita antiterrorista i ha revelat que el cos policial català desconeixia que l'imam de Ripoll va ser investigat per la Guàrdia Civil els anys 2005 i 2006. Ho ha fet en el programa de TV3, Preguntes Freqüents, on ha parlat de les conseqüències del 155 al cos i ha criticat amb fermesa les decisions del ministeri d'Interior.



David Torrents (Mosso d’Esquadra en excedència) sobre la coordinació entre els cossos policials a #FAQSmauerTV3 https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/MEk5VfolM4 — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018 Torrents ha lamentat que l'Estat no hagi complert amb les mesures que va prometre després del 17-A, com per exemple crear un registre d'imams o canvis en polítiques públiques, però sobretot, la de permetre l'accés dels Mossos a les bases de dades de Guàrdia Civil i Policia Nacional.

El mosso creu que si aquestes mesures s'haguessin produït, hi hauria hagut més possibilitats de controlar l'imam de Ripoll que va radicalitzar els joves autors dels atemptats a Barcelona i Cambrils.



"La ciutadania ha de pensar si després dels atemptats estem millor o pitjor; i també si estem millor o pitjor després de l'aplicació del 155", ha dit l'agent al respecte.

"Invertim els recursos en la prevenció dels atemptats i no en disputes polítiques i en la confrontació dels Mossos" David Torrents (Mosso d’Esquadra en excedència) a #FAQSmauerTV3 https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/MNg6jDPd0Y — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018 En aquest sentit, el mosso ha criticat les decisions del ministeri de destinar més efectius a protegir seus de partits o anar contra els CDR en el marc del dispositiu Minerva, en lloc de dedicar-los a prevenir nous atemptats. "Dediquem els pocs fons que tinguem a això i no a disputes polítiques o a enfrontar els Mossos a la població", ha sentenciat.



El 155 i els Mossos



Tanmateix, Torrents ha assegurat que el 155 ha deixat el cos sense accés als diners dels fons reservats amb els quals es finançava la lluita antiterrorista. "Hi ha agents que estaven davant de grups terroristes que ara estan davant de l'ordinador", ha reblat l'agent.



Sobre l'acusació de Trapero ha sentenciat que "no han pogut pair que un cos com el dels Mossos hagi resolt els atemptats com ho hem fet". I ha revelat que els Mossos han estat seguits per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

David Torrents sobre l'acusació de Trapero: "No han pogut pair que un cos com el dels Mossos hagi resolt els atemptats com ho hem fet" a #FAQSmauerTV3 https://t.co/7rEXDe8Ky4 pic.twitter.com/ZUV6sXgkjC — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 7 d’abril de 2018

