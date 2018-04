L'ANC exigeix investir Puigdemont: ''respon a la sobirania del poble català''

"L'Assemblea entén la proposta d'investidura de Jordi Sànchez dins de l'estratègia de defensa jurídica i de denúncia de la vulneració de drets fonamentals per part de les institucions espanyoles", han assenyalat des de l'ANC, tot recordant la resolució de l'ONU que demana a l'estat espanyol garantir els "drets polítics" de Sànchez.

Tot i això, creuen que la millor opció és Puigdemont perquè a banda de l'estratègia jurídica, "és fonamental la resposta política a aquest embat democràtic", han reiterat.

"Aquesta resposta ha de tenir com a centre el respecte al principi democràtic i a la sobirania del poble català, i per tant passa necessàriament per la investidura del president, legitimat de nou per les urnes del 21-D", han explicat des de l'ANC.



Precisament, la nova presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie ha dit en una entrevista a Nació Digital que no entén que "la investidura de Sànchez tingui sentit i la de Puigdemont no”.