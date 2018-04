La caverna mediàtica, enrabiada, no cessa: insisteix amb la violència tot i la sentència d'Alemanya

Malgrat la insistència del diari, La Razón es contradiu i cita un dels informes de l'Institut Armat on se sosté que "la violència no era un dels components imprescindibles" del procés independentista, sinó el seu full de ruta, que preveia un "conflicte democràtic" que forcés a l'Estat a negociar", segons aquest atestat.

El diari de Paco Marhuenda, que ja va mostrar el seu malestar per la decisió alemanya, recorre a l'atestat de la Guàrdia Civil per justificar aquestes suposades accions.

Lo de hoy es un verdadero varapalo que fortalece al independentismo. Yo creo que ha habido un golpe de Estado. Me gustaría saber qué dice ese Tribunal si favoreciésemos la independencia de Baviera o Hannover #LaBrújula

La Razón ho ha tornat a fer aquest diumenge i ha publicat un article titulat "La violència que Alemanya no ve" on enumera episodis de violència, sempre segons l'article

Imatge de centenars de persones davant de la conselleria d'Economia, a la Rambla de Catalunya amb Gran Via

COMENTARIS

#1 bejota bcn bcn 8 d'abril de 2018, 17.07 h El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España califica la fuga de empresas de Cataluña como “una estampida que jamás había pasado en otro país del mundo”.



Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, opina que el discurso económico desde los círculos independentistas de que no pasa nada “es frívolo y una mentira", ya que "muchas empresas no volverán".



N.B. LA SENTENCIA DE "PILATOS" EN CONTRA DE LA PROIA FISCALIA ÉS UNA S... Llegir més

1 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal