Diverses veus del partit de Merkel demanen a la UE que intervingui entre Catalunya i Espanya

Der Spiegel assegura la voluntat d'Alemanya de fer de mediadora en el cas català

Redacció | Un eurodiputat del partit de Merkel emplaça a la Unió Europea que faci de mediadora entre Catalunya i Espanya per tal de negociar una solució política. lmar Brok recomana a la UE que li digui a Espanya que estan preparats per mediar si se’ls ho demana.

Són declaracions que ha recollit el diari alemany 'Frankfurter Allgemeine', que també inclou les afirmacions de diversos polítics alemanys que demanen mediació en el conflicte català.

Segons Brok, una de les veus més influents en política europea, aquest pacte passaria per una renúncia de la independència a canvi d'una millora en l'autogovern català.

Per al representant de la CDU, l'objectiu és aconseguir una cessió mútua per tal que les dues parts acceptin la mediació. "Hem d'aconseguir que ningú no s'hi pugui negar", ha dit l'eurodiputat, segons recull Vilaweb.

En aquest sentit, si tots dos accepten, Jean–Claude Juncker, president de la Comissió Europea, i Donald Tusk, president del Consell d'Europa, podrien plantejar un mediador, apunta l'article.



Alemanya té voluntat d'intervenir

Fins ara, el govern alemany s'ha limitat a dir que la disputa s'havia de resoldre "dins de la legalitat i l'ordre constitucional espanyol". Però aquestes noves veus discrepants dins la coalició de govern d'Alemanya, haurien fet canviar d'opinió a la cancelleria d'aquest país.

El diari 'Der Spiegel' confirma la voluntat d'Alemanya d'intervenir en el cas català. "El nerviosisme espanyol sembla justificat. Els polítics alemanys volen ara que Brussel·les intervingui en el conflicte entre Catalunya i Espanya. Molts diputats proposen fins i tot que Berlín intervingui com a mitjancera", assenyala el diari en un article.

