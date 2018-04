JxCat aposta per investir Puigdemont si fracassa la via Sànchez

Última actualització Diumenge, 8 d'abril de 2018 13:45 h

Via la reforma de la llei de la presidència. "Si Llarena no permet investir Sànchez, ens reforça", assegura Artadi

ACN Barcelona .- Junts per Catalunya no descarta que el president cessat Carles Puigdemont pugui ser investit a través de la modificació de la llei de Presidència en cas que la via de Jordi Sànchez no prosperi. "No renunciem mai a la candidatura del president Puigdemont", ha assegurat la portaveu adjunta de la formació, Elsa Artadi, en una entrevista d'aquest diumenge al matí al 'Via Lliure' de RAC1. Tot i això, la diputada considera que ara la prioritat és investir Jordi Sànchez i diu que esperen fer-ho en segona ronda amb els vots favorables de JxCat i ERC i l'abstenció de la CUP. Així, confia que el diputat d'ERC Toni Comín podrà delegar el seu vot perquè hi ha "una causa objectiva clara". Si finalment el jutge Llarena no permetés la investidura de Sànchez, Artadi creu que això reforçaria les causes dels polítics empresonats i a l'estranger.

Davant d'aquest escenari, la portaveu de JxCat ha confirmat que estan treballant en la modificació de la llei de Presidència, que hauria de permetre "una investidura telemàtica" en cas que Puigdemont no pogués sortir d'Alemanya. Aquesta via requereix l'aprovació per part del Parlament de la proposta de modificació de la llei de Presidència presentada per JxCat. La formació va registrar aquesta sol·licitud a la mesa el passat 9 de febrer, i Artadi ha explicat que està pendent de passar pel Consell de Garanties Estatutàries. "Treballen en paral·lel totes les estratègies", ha aclarit.