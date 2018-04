Les JERC es modernitzen per agrupar el jovent republicà

Adolf Hitparade can pixa can pixa

8 d'abril de 2018, 19.34 h

No solament covardia, sinó poltrona i seguidisme, que collons esteu fent? Com podeu descriure el fet de presentar a Sánchez que és un incompetent i les potes li toquen al cul a l'hora de córrer davant de la justícia espanyola a dir que ell no ho volia fer, després de manifestar que abandonava la política si el posaven en llibertat, ara ens portara a la independència? Merdosos! Un element posat davant de l'ANC per Mas, per continuar fent de botifler convergent de tota la vida, demagògi... Llegir més