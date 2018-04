La persecució als CDRs arriba a la premsa internacional

Última actualització Diumenge, 8 d'abril de 2018 20:00 h

El món, pendent de Catalunya

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El món està pendent de Catalunya. I no només de la llibertat de Puigdemont a Alemanya. La persecució i la repressió dels Comitès de Defensa de la Repúlica per part de l'Estat ha arribat fins a Finlàndia.

La ràdio i televisió pública finlandesa Yle ha publicat un article en la seva pàgina web centrat en els CDRS i la persecució a què s'han vist sotmesos per part de l'Estat.

L'article ressalta el paper dels CDRS, dels quals assegura "han respost a molts desafiaments", i explica que diversos militants són perseguits judicialment per les seves accions, com per exemple pel tall a l'estació de Sants.

L'article ressalta "l'estratègia de la por" per part de l'executiu de Rajoy contra aquests grups autoorganitzats. En aquest sentit, explica que alguns membres del CDR han rebutjat ser entrevistats per aquest mitjà perquè intenten no atreure l'atenció de les autoritats.





L'article també menciona les citacions contra 700 alcaldes i el cessament de 200 alts càrrecs de la Generalitat. Tanmateix, la persecució als rapers acusats d'enaltiment del terrorisme, on apunta a la regressió de dret de l'Estat.

Notícies relacionades