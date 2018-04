El PP a la desesperada per amagar l'escàndol del màster de Cifuentes

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 05:00 h

Demana per Twitter col·laboració ciutadana per resoldre "el muntatge"

Redacció | El PP intenta, a la desesperada, desviar l'atenció sobre l'escàndol del màster de Cifuentes. Tot i que el partit a Madrid va anunciar que donaria suport a la Comissió d'Investigació del cas, el nucli dur del PP segueix defensant-la.

Així s'ha demostrat durant aquest cap de setmana a la Convenció del partit a Sevilla on va ser rebuda amb una gran ovació en el seu torn de paraula. Tanmateix, la número dos del partit, María Dolores de Cospedal, va deixar clar el seu suport: "S'ha de defensar el que és nostre i als nostres".







¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra @ccifuentes? Háznosla llegar.



Ponte en contacto con nosotros en participa@ppmadrid.es — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 8 d’abril de 2018

La informació que publica El Mundo

Ara, el PP, en una clara intenció de desviar l'atenció i culpar al PSOE per les suposades filtracions que publica aquest diumenge El Mundo, ha demanat per Twitter la col·laboració ciutadana. Tens alguna una pista per aclarir el muntatge de Cifuentes?, pregunta el partit a través de les xarxes.

El PP ha exigit explicacions "urgents i immediates" al PSOE per les filtracions del cas del màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, arran de la informació que publica El Mundo, segons la qual un militant socialista i professor de la Universitat Rey Juan Carlos estaria darrere l'origen de la polèmica.



El portaveu del govern regional i secretari general del PP de Madrid, Ángel Garrido, ha demanat a Ángel Gabilondo i Pedro Sánchez que "donin la cara" i aclareixin "si es van reunir amb el professor" i "si tenien coneixement dels fets delictius i no van fer res".



Tant Garrido com Cifuentes han qualificat la notícia de "molt preocupant", ja que segons el diari aquest professor hauria tingut accés a dades protegides de manera il·legal i les hauria utilitzat per perjudicar la dirigent popular.



Per la seva part, Pedro Sánchez, ha assegurat que si Cristina Cifuentes acaba la legislatura com a presidenta de la Comunitat de Madrid "serà perquè Rajoy i Rivera han mirat cap a un altre costat i no l'han fet dimitir". I recorda que la moció de censura del PSOE-M es presenta per recuperar la dignitat institucional embrutada pel PP.

