Portades del dia: Alemanya qüestiona de nou el Suprem i dubta sobre la malversació de Puigdemont

La Vanguardia apunta que els jutges alemanys demanen proves al Tribunal Suprem que l'Estat va ser perjudicat per la despesa.Crit d'auxili d'El País davant l'augment de militants independentistes a les files d'UGT i CCOO a Catalunya.El Mundo, La Razón i El Punt Avui obren l'edició de dilluns amb la Convenció Nacional del PP.El Periódico obre amb la masacre d'AsadL'ABC dedica la seva portada amb una entrevista amb el nou ministre d'Economia, Román Escolano.

