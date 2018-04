Així demostra Alemanya la seva voluntat d'intervenir en el cas català

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 d'abril de 2018, 10.08 h





Si els polítics catalans haguessin tingut el bon seny i la CAPACITAT DE COMPRENSIÓ DE L'ESTRATÈGIA necessaris per a prioritzar la divulgació de què és i com es va fer la constitucion, ja fa temps que Europa i el món haurien deixat de recolzar el FRANQUISME esPPanyol.





La constitucion és a la base de tots els nostres mals, de l'article 155, del no reconeixement de la plurinacionalitat de l'estat, del reconeixement de l'exercit com garant de la "zacrozanta unidaz de la pratia", ...



