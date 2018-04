Artadi: ''Sànchez és un president provisional fins que no puguem investir Puigdemont''

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 10:00 h

JxCAT, ERC i la CUP s'han vist en una entrevista a tres bandes

A.S. | "Sànchez és un president provisional fins que no puguem investir Puigdemont". Així ha esvaït dubtes la portaveu de JxCAT, Elsa Artadi en una entrevista a tres bandes a Catalunya Ràdio amb el diputat de la CUP Carles Riera, i el diputat d'ERC Gerard Gómez.

"Després de l'intent de Sànchez com a president, veurem si podrà ser l'intent de Puigdemont", ha assegurat Artadi. Però a la CUP, aquesta idea no agrada. "Quan hi hagi ple d'investidura de Puigdemont tindran quatre sis, si no, abstenció", ha comentat Riera. "Qualsevol candidat que no sigui Puigdemont, hauria d'anar acompanyat d'un programa de trencament amb l'Estat".

La CUP ha exposat no combregar amb aquesta tàctica: "Discrepem d'aquesta tàctica. Apostem pel pla A, el pla fort, el de Puigdemont". "No volem una conciliació amb l'estat espanyol. Hem de seguir la via de la confrontació". "No és el moment de buscar una conciliació" i ha afegit que "cada vegada que es busca una entesa amb l'estat, ens ofeguen més. Fem un pas enrere".



Les diferències d'entesa

"Denunciar Espanya davant els tribunals internacionals i querellar-se contra Llarena no és conciliar amb l'estat espanyol", ha replicat Artadi a la CUP.

Des d'ERC, Gerard Gómez ha exposat que "Puigdemont ens tindrà al costat si vol ser president però cal una investidura efectiva". "Cal un govern, encara que sigui provisional, per fer front a l'embat de l'Estat espanyol"

Però Riera ha recordat les diferències entre els partits: "Un govern efectiu no ha de ser una decisió consensuada amb l'Estat. És aquí on discrepem". "Cal fer govern i és urgent però ha d'obeir a la sobirania del Parlament". "El nou govern requeriria una conselleria que fes front a la lluita antirepressiva".

Eleccions vs no eleccions

"Nosaltres no entendríem anar a eleccions", ha afirmat Gómez. Per la seva banda, Artadi ha recordat que "tenim temps fins al 22 de maig per formar un govern. La CUP, hi cap"

Des de la CUP tampoc volen eleccions: "Nosaltres no volem provocar eleccions perquè el fil conductor del 21-D és fer República". "El sentit comú de l'independentisme diu que hem d'investir Carles Puigdemont". "Si no és Carles Puigdemont el president, exigirem un pla de govern plenament republicà", ha repetit Riera.

Sobre un possible govern transversal, que s'havia parlat en les darreres setmanes, Gómez ha comentat que no s'hi està treballant: "No s'està treballant en un govern transversal com el què proposa Xavier Domènech".

