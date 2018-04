Herrera lamenta que no es fes coincidir la consulta del 2014 amb les eleccions generals per canviar Espanya

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 10:30 h

Considera que va ajudar els immobilistes i va frenar un canvi d'aritmètica a favor del dret a decidir

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | L'excoordinador nacional d'ICV, Joan Herrera, considera que l'any 2014 el sobiranisme va gestionar malament el capital polític de la consulta: "Ens hem de preguntar com hem gestionat el temps, amb allò del "tenim pressa"".

Joan Herrea i Lídia Heredia en un moment de l'entrevista © Els Matins Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes consulta, herrera

Herrera, que diu no trobar a faltar la política, considera que l'efemèride de quatres anys que fa des que ell, juntament amb Jordi Turull i Marta Rovira, van anar al Congreso per demanar la competència per celebrar una consulta, demostra que "hi havia molta pressa" i un error de càlcul: "Per què no van voler fer-ho en les eleccions generals perquè l'aritmètica parlamentària fos a favor del dret a decidir i influir?". En aquest sentit, assegura que "hauríem d'esperar a les eleccions generals" perquè, concreta, el PP fa d'això "una arma electoral".

L'exlíder de la força ecologista confessa que l'escenari actual d'empresonaments és "horrorós" i demostra que l'única sortida és la via pactada: "Els fets ho avalen". Segons Herrera, la manera amb la qual es va gestionar la consulta avoca a una pregunta, "ha ajudat als immobilistes?". Tot i que avui el Congreso té més diputats favorables al dret a decidir que el 2014, l'exlíder d'ICV tira aigua al vi recordant que la situació és "pitjor" perquè ens trobem amb Ciutadans a l'alça.

Va participar en el referèndum de l'1-O

Tot i la crida de Pablo Iglesias, Garzón i Echenique per no anar a votar, Herrera ha confessat que finalment ho va fer tot i que "no pensava anar-hi" perquè, "amb el meu vot legitimarien la Declaració d'Independència. Però hi vaig anar". El referèndum, que considera que fou una "mobilització extraordinària", el va interpel·lar quan, anant a casa dels seus pares va veure tot de gent a les portes dels col·legis plantant cara a la repressió policial.

La plurinacionalitat no funciona per manca d'espais mediàtics

Joan Herrera creu que hi ha un concepte clau per poder canviar Espanya, el de la plurinacionalitat. L'excoordinador nacional d'ICV creu que "si l'Estat aixequés la bandera de la plurinacionalitat, trobaria complicitats i connectaria amb gran part del país". Preguntat per l'èxit que no va tenir aquesta idea quan Podemos, qui va abanderar la plurinacionalitat, va concórrer a les eleccions generals del 2016, Herrera ha reblat que hi ha un problema, i és que no funciona perquè "no té espais mediàtics".