Endavant veu amb ''preocupació i alarma'' les crides per negociar amb l'Estat

Synera Barcelona Barcelona

9 d'abril de 2018, 13.13 h

No hi ha volta enrera. Hi ho saben.



CAT no serà mai més governada per aquests faixistes monàrquics hereus del franquisme. Tots al seu pais!



La Corona, que fa temps que també ha caigut a CAT, la primera.



Per cert, que feia avui rodejada d'una cort de jutjes i fiscals repressors? Teatre com l'altre dia a l'esglesia?



Visca la República Catalana!