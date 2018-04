Ciudadanos es prepara per arrencar-li l'alcaldia a Carmena

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 11:30 h

El PSOE passaria a ser quarta força a l'Ajuntament de Madrid

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Ciudadanos veu cada vegada més a prop l'alcaldia de Madrid. Begoña Villacís seria la pròxima alcaldessa de la ciutat si les eleccions se celebressin avui. Així ho constata una enquesta de SocioMétrica de El Español.

El partit taronja seria la formació més votada i amb més regidors a l'Ajuntament de la capital espanyola. Passaria per davant de Podemos, amb Manuela Carmena al capdavant i també del PP. El PSOE seria d'aquesta manera la quarta força política de la ciutat. Per altra banda, IU, sola, tornaria a l'ajuntament de Madrid amb tres regidors, segons el sondeig.

Just un any abans de les eleccions municipals i les europees es confirma la tendència creixent de Ciudadanos i la por del PP es multiplica. D'aquesta manera, i tal com assenyala el digital, la formació taronja té posades en Madrid unes expectatives molt altes.





D'aquesta manera, Ciudadanos obtindria 17 regidors, amb un 28%, mentre que Carmena cauria fins als 15 amb el 24%. Això són 4 punts menys que fa quatre anys, que en va aconseguir 20. El PP, que encara no té un candidat ferm però tot apunta que ho podria ser Pablo Casado, aconseguiria 15 regidors, però amb el 23,5%. El PSOE es quedaria, segons el sondeig, amb 7 regidors, i IU, si es presentés sola, n'aconseguiria 3.

Notícies relacionades