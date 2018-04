Fachin contra la candidatura de Domènech: ''No pintarà res i es farà el que digui Pablo''

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 12:00 h

L'exsecretari general de Podem trenca el silenci un cop tancat el termini per votar la nova direcció

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



@JoanSole_ | Albano Dante Fachin fou el líder de Podem Catalunya poc més d'un any, entre el juliol de 2016 i el novembre del 2017. Una etapa breu, però intensa, marcada per la constant interpel·lació de la direcció de Podemos perquè cedís en totes les propostes del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias.

Sonades són les escenes on es pot veure Juan Carlos Monedero, cofundador de la força lila, carregant contra Fachin en actes organitzats per les territorials catalanes. Visibles varen ser les tensions amb Pablo Iglesias, qui exigia a la direcció de Catalunya que entrés en el projecte de Colau, Catalunya en Comú, sense replicar.

La dimissió de Fachin fou una bona notícia per a la direcció espanyola, no només varen aconseguir fer fora una veu que se solidaritzava amb el moviment popular que va defensar les urnes l'1-O, sinó que va facilitar el suport a la candidatura de Catalunya en Comú el 21 de desembre, on va empitjorar els resultats del tàndem Rabell-Coscubiela.

Sense direcció, Podem va tancar ahir a les dotze de la nit el termini per votar la nova direcció. Un procés que no ha estat absent de polèmica amb la incompatibilitat de la candidatura de Domènech, qui ara ostenta el càrrec de coordinador general de Catalunya en Comú. Unes irregularitats que podria acabar als tribunals

Madrid el posa a dirigir Podem

Fachin, que no ha volgut pronunciar-se durant el període electoral, ha trencat el seu silenci en un article al web fotlipou.com per carregar contra la candidatura de Domènech, on hi ha membres que el 27-O volia votar a favor de la DUI i "gent que es va oposar tenaçment a què Podem participés a l'1-O". Un fet que, segons l'exlíder de Podem, vol dir que el projecte de Domènech "no té proposta" o "que tant s'hi val qui ocupi els seients a la direcció de Podem perquè quan arribi l'hora de la veritat la direcció no pintarà res i es farà el que digui Pablo". Idea, aquesta última, per la qual s'inclina: "De fet així és com ha anat fins ara: la direcció democràticament escollida prenia una decisió (parlar amb indepes i no indepes després del 155 de Rajoy) i Pablo -partidari de la contrària- destituïa la direcció. En aquest cas és probable que no calguin destitucions, ja que dubto molt que Domènech planti cara a la direcció de Madrid. De fet és la direcció de Madrid que el posa a dirigir Podem".

Preguntes sense resposta

En aquest sentit, Fachin assevera tot un seguit de preguntes que el candidat oficialista de Podem no ha respost: "si a una direcció hi ha partidaris de la DUI i contraris a participar a l'1-O, a partir d'ara què es pot esperar? Els CDR són violents o són mobilitzacions legítimes? Cal desmarcar-se'n o cal recolzar-les? Als actes en favor dels presos s'ha d'anar o no? Què s'imposarà? La postura de l'equip de Xavi que creu que la foto del "front comú" és un "error" o la postura de l'equip de Xavi que creu que va ser un encert? Cal denunciar el PSC com una força central de la repressió i l'atac contra els drets civils i polítics a Catalunya o cal aplaudir "els esforços" del partit d'Iceta?".

L'impulsor de Som Alternativa assevera que l'estat de Podem planteja encara més preguntes sobre quin Podem s'està parlant: "Dels que van posar el cos l'1-O o dels que cridaven al boicot? De les assemblees de barri fetes des de baix o dels aparells d'ICV de tota la vida que es limitaran a canviar el cartell verd pel cartell morat?".

Notícies relacionades