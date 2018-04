Això és el que demanen els Comuns per poder negociar amb el Gobierno

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 12:30 h

Alamany diu que la via Sànchez ja "s'ha recorregut" i no va poder ser

Redacció | La portaveu parlamentària de Catalunya en Comú – Podem (CatECP), Elisenda Alamany, ha apostat pel diàleg entre Catalunya i l'Estat però ha reconegut que calen accions des d'ambdós costats. Així, ha dit que les forces independentistes han de "renunciar a la unilateralitat" i formar un govern "efectiu", mentre que des de l'Estat s'ha d'"acabar amb la repressió" i posar en llibertat "immediatament" tots els "presos polítics".

"No es pot dialogar quin és el futur de Catalunya tenint gent en presó preventiva", ha declarat. A més, ha considerat que la decisió de la justícia alemanya suposa un "clatellot a la via Llarena". Alamany ha lamentat que fins ara el debat s'ha centrat molt "en el qui i no en el què i el com" i per això ha dit que cal primer acordar entre les forces polítiques catalanes que es vol aconseguir una relació "de tu a tu" amb l'Estat que permeti "avançar en drets nacionals i socials". La diputada també ha afirmat que la investidura de Jordi Sànchez és un camí "ja recorregut" que no va poder per ser, per la qual cosa ha reclamat que quan se'ls convoqui a un ple sigui per a una investidura "efectiva".



Alamany ha insistit que la decisió de la justícia alemanya "esquerda" la via seguida pel Tribunal Suprem (TS) i és un reflex que l'estratègia del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de "judicialitzar" la política no ofereix una solució al problema . Per això, ha reivindicat que el que cal és "seure a una taula a negociar".



Les dues parts per negociar

Ha insistit però que des de les dues parts s'han d'emprendre accions per poder establir aquesta negociació. D'una banda s'ha mostrat crítica amb la manera de fer de les forces independentistes, especialment JxCAT i ERC, ja que ha asseverat que el seu objectiu "primordial" hauria de ser "recuperar les institucions" i acabar amb el 155 a través de la formació d'un govern efectiu. "I no sé si això ho tenen clar", ha dit.

En aquest sentit, ha insistit que CatECP no s'abstindrà per fer que tiri endavant la investidura de Jordi Sànchez i ha defensat que ells van posar sobre la taula la formació d'un govern d'independents, que ha reiterat que "no ha estat descartat" per les forces polítiques i que, segons ella, és la solució que més consensos podria aconseguir.

Anar més enllà del qui

En línies generals, la diputada ha dit que el que cal és pensar què farà el futur govern de Catalunya i per això ha dit que el primer que s'hauria de fer és una "renúncia a la unilateralitat" però tenint clar que la solució no passa per tornar a l'estat de les autonomies com s'entenia abans ni tampoc fer una major recentralització. L'objectiu per als comuns és assolir una relació "de tu a tu" amb l'Estat on es reconeguin els drets nacionals de Catalunya i es pugui avançar en drets socials, traslladant la força catalanista al Congrés dels Diputats.

Per a Alamany, això ha de començar per un govern "que governi per a tot Catalunya i des de Catalunya" i perquè la fiscalia "retiri els càrrecs" contra els líders independentistes.

