Puigdemont canvia, definitivament, Neumünster per Berlín

A.S. | Carles Puigdemont ha aconseguit, una vegada més, internacionalitzar al màxim el cas català. Després que la ministra de justícia alemanya, Katarina Barley, anunciés divendres que volien parlar també dels "aspectes polítics" del cas de Puigdemont, ara, el líder català confirma que situarà la seva residència a Berlín.

Una de les condicions de Puigdemont en sortir de la presó era la de presentar-se cada setmana a la policia de Neumünster. El líder de JxCAT va formalitzar una petició per tal de demanar que en comptes de fer-lo a la localitat del nord d'Alemanya ho pogués fer a la capital.

Aquesta sol·licitud ha estat finalment aprovada pel Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, així ho ha assegurat una portaveu de la cort a l'agència de notícies alemanya DPA i ha recollit el diari germànic Taggesschau.

Puigdemont però ja havia anunciat aquest dissabte la voluntat de traslladar la seva residència a Berlín fins al final del seu procés legal.

Des del seu alliberament divendres passat no hi ha hagut novetats en el seu cas. De moment, el fiscal general de Schleswig-Holstein no ha presentat cap sol·licitud nova que pogués canviar la condició de Puigdemont.

Espanya va demanar una ordre d'extradició per al president per rebel·lió però Alemanya l'hauria considerat "inadmissible". Tot i quedar en llibertat, Puigdemont no pot sortir del país germànic fins a nou avís.

