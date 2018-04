El 'Bild' es fa ressò de les paraules de Losantos: ''Periodista espanyol demana terrorisme contra els alemanys''

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 13:30 h

El diari alemany recull les editorials i les notícies de Losantos, i tot i considerar-lo un cas aïllat, asseguren que no és l'únic

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | El diari alemany Bild es fa ressò de les paraules de Federico Jiménez Losantos. El rotatiu recull que molts espanyols estan enfadats per la decisió de la justícia alemanya d'alliberar Carles Puigdemont.

El passat divendres, una bona prova va ser la que divendres va oferir el mateix Losantos en la seva editorial. "Jutge infecte". Així va titllar al magistrat de l'Audiència Territorial de Schleswig-Holstein que també el va acusar de dur a terme un "acte de racisme repugnant" per "considerar que un règim constitucional està bé per a la raça ària, però no per aquests països, per als porquets del sud que estem bé per rebre els turistes alemanys, però no per tenir els mateixos drets".

Però això no és tot. Losantos va anar més enllà i va fer una crida a la realització d'actes terroristes violents contra els alemanys. Segons el periodista, Espanya havia de respondre a Alemanya "el ratolí pot fer molt mal al gat". I va posar comentar que haurien "d'explotar cerveseries a Baviera". En aquesta mateixa línia va recordar també que a "A les Balearss hi ha prop de 200.000 rehens alemanys".





Per Twitter es va difondre l'àudio que ràpidament va arribar també a la policia de Munich que va assegurar mantenir-se informada de l'assumpte.

El Bild també recull que Losantos dirigeix també "una web de dretes" Alerta digital. I recull també el titular amb el qual informaven de l'atac de Münster el dissabte: "El karma existeix!". El diari alemany assegura que tot i haver-se eliminat el titular, segueix vigent en la URL.



El diari alemany parla del cas de Losantos com un fet aïllat però assegura que altres mitjans com El País que "generalment està ben informat" recull "confusió i ira" dins del Gobierno per l'alliberament de Puigdemont.

Notícies relacionades