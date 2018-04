[Vídeo] El món del Hip Hop es defensa al crit de ''ni jutges, ni fiscals, ni borbons''

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 14:30 h

Nova iniciativa contra la repressió de l'Estat a la llibertat d'expressió

M.B| El món del Hip Hop desperta per defensar el que és seu: el dret a la llibertat d'expressió contra la repressió de l'Estat, exemplificada en els darrers temps amb les condemnes a Pablo Hasel, Valtonyc o els integrants de La Insurgencia per ser crítics en els seus raps. Contra això, Pau Llonch, cantant del grup de rap en català At Versaris i activista polític, ha decidit impulsar una cançó i un videoclip amb figures destacades del món del Hip Hop arreu de l'Estat espanyol sota el títol "Los Borbones son unos ladrones".



També pels presos polítics catalans



Molts dels artistes que apareixen al vídeo -al crit, també, de ''ni jutges, ni fiscals, ni borbons''- critiquen la judicialització dels casos de Pablo Hasel, Valtonyc o La Insurgencia portant símbols per demanar la llibertat dels presos polítics catalans. De fet, molts d'ells són cares conegudes en la causa (molt similar a la que denuncien en el tema) contra la repressió cap als líders independentistes catalans.





Frank T, Sara Hebe (des d'Argentina), Elphomega, Rapsusklei, Tribade, Def Con Dos (César Strawberry, el líder, també ha estat perseguit per les seves lletres), La Raíz, Ira Feminista, ZOO, Los Chikos del Maíz, Machete en Boca, Noult, Homes Llúdriga... 13 rapers han volgut lluitar contra l'autoritarisme micròfon en mà, des de la presó Model de Barcelona, de la mà de la discogràfica independent Propaganda pel Fet (així com de cooperatives del país com Que Soni o Versembrant); que ha explicat que el tema recull fragments de cançons de Valtonyc, Hasél i La Insurgencia condemnades per un jutge. La idea és -segons un comunicat- "reptar la maquinària judicial mitjançant l'assumpció col·lectiva de les responsabilitats penals" i, de fet, el mateix títol de la cançó ve del tema pel qual han condemnat Valtonyc a 3 anys i 6 mesos de presó, 'No al Borbó'.Tots els cantants, graffiters o break-dancers que apareixen al vídeo s'han sumat a la campanya del col·lectiu #NoCallarem; així com artistes d'altres gèneres que també hi han participat, com Txarango, Gossos, KOP, Pirat's Sound Sistem, Compañía Eléctrica Dharma i Smoking Souls, entre altres. La difusió de "Los Borbones son unos ladrones" es fa des de la pàgina de Facebook i del compte de Twitter de Say It Loud i del canal de vídeos de Propaganda pel el fet a Youtube. A més, està disponible en format videoclip a Youtube i en format àudio en streaming a la plataforma Bandcamp, que inclou l'opció de descàrrega amb aportació econòmica voluntària.