[Foto] La submissió del Cap dels Mossos a Pablo Llarena

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 15:00 h

Una imatge val més que mil paraules

6 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ja ho diuen: una imatge val més que mil paraules. Avui a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) hi ha hagut un acte presidit per Felipe VI on no ha estat convidada cap autoritat catalana. El rei ha instat els nous jutges a actuar amb independència per defensar els drets i llibertats recollits a la Constitució i la llei. Abans de l'acte, però, hi ha hagut un moment distès on els convidats han parlat entre ells.

Ha estat just en aquest moment quan s'ha pogut veure el magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra polítics independentistes, Pablo Llarena, parlant amb diversos convidats, entre ells el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López. Llarena també ha parlat amb altres càrrecs de la policia espanyola i la Guàrdia Civil a Catalunya.

Tal com es pot veure a la fotografia, el cap dels Mossos li retia homenatge al jutge que ha empresonat el seu excap, Joaquim Forn, així com a bona part del govern català i ha forçat l'exili del president i d'altres consellers. Tal com explica l'estudi del llenguatge no verbal, si ens fixem en la cinèsica, quan dues persones estan mantenint una conversa, el cos transmet més informació que no pas les paraules (un 70%). Això ens permet esbrinar perfectament l'actitud del parlant o l'emoció subjacent. Ferran López, de braços plegats, fixant la mirada a Llarena i somrient demostra una actitud de submissió o voluntat d'agradar.

A més, la proxèmica, que és l'estudi de l'ús i la percepció de l'espai social i personal, és molt petita, reduïda al que se'n diu "espai íntim". Per dir-ho d'una altra manera, els dos estan molt a prop, lluny d'una distància que podria significar rebuig o declinació.





Per acabar, el llenguatge no verbal també és fixa en l'expressió facial: per norma general, el rostre expressa les sis emocions fonamentals: por, ràbia, menyspreu, alegria, tristesa i sorpresa. No cal dir que si se n'hagués d'escollir una, la cara de Ferran López és d'alegria i confort.

Notícies relacionades