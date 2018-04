Torrent convoca el ple d'investidura de Sànchez per a divendres

De fet, a través d'un escrit dirigit al Tribunal Suprem, Torrent l'informa de la resolució del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides del passat 23 de març que insta l'estat espanyol a prendre "totes les mesures necessàries per garantir els drets polítics" de Sànchez.Per Torrent, “la concessió de les mesures cautelars implica una obligació de resultat a tots els poders de l’Estat i exigeix que s’habilitin els mecanismes necessaris perquè el diputat Jordi Sànchez pugui sotmetre’s al debat d’investidura”.A més, Torrent alerta que si el TS no dona compliment a la resolució de l'ONU, s'estaria produint un "dany irreparable als drets polítics" de Sànchez i l'estat espanyol estaria "incomplint" les seves obligacions internacionals.

