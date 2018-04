ERC contempla una ''possible renúncia'' de Comín

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 15:30 h

La formació fixa a com a "prioritat" la delegació de vot

Redacció | La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que els republicans volen "utilitzar tots els vots" de la majoria independentista al Parlament i per això treballen per un costat per "blindar" la delegació de vot de Carles Puigdemont, diputat de JxCat a Alemanya, i alhora estudien "totes les alternatives" per fer efectiu el del republicà Toni Comín, que és a Brussel·les.

Com a "prioritat", els republicans volen també garantir el vot delegat del seu diputat però si aquesta via no és possible, estudiaran "la seva possible renúncia si es dona el cas", ha afegit Vilalta en roda de premsa aquest dilluns. Ara deixen a mans dels advocats i dels serveis jurídics els dos casos perquè ho "estudiïn ben bé i puguin posar llum" sobre les característiques de cadascun.



A més, Vilalta ha instat també l'Estat i en concret el jutge Pablo Llarena a "deixar de fer el ridícul internacional", alliberar els dirigents independentistes "immediatament" i garantir el drets polítics dels diputats, "en especial" el de Jordi Sànchez perquè pugui ser investit.



"Govern abans de Sant Jordi"



És en aquest context que ha preguntat si "contradirà" la decisió del Comitè dels Drets Humans de l'ONU sobre els drets polítics de Sànchez. "Governem-nos, apostem per Sànchez i reclamem a Llarena que atengui l'ONU i garanteixi els seus drets per a la investidura", ha afirmat Vilalta en una nova crida al diàleg i la negociació.

"Treballem perquè hi hagi govern abans de Sant Jordi, el país no pot esperar més", ha insistit la portaveu dels republicans en reclamar que es "recuperin les institucions" i que s'alci l'aplicació de l'article 155.

'República és democràcia' pel 14 d'abril

D'altra banda, Vilalta ha explicat que per aquest dissabte 14 d'abril els republicans organitzen un acte sota el lema 'República és democràcia'. En aquesta ocasió posaran el focus en reclamar l'alliberament dels dirigents empresonats i el retorn "de forma ràpida de les persones exiliades".

Alhora la portaveu d'Esquerra també ha fet una crida a la participació a la manifestació que organitza per aquest diumenge l'Espai Democràcia i Convivència. "Esperem que sigui massiva i un clam veritable en la crida a la democràcia i en defensa dels drets i llibertats" des d'una òptica "transversal, àmplia i diversa", ha afegit.

