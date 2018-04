La premsa unionista usa vilment la victòria de la Copa Davis per atacar Alemanya

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 16:00 h

Els mateixos que critiquen al Barça per "mesclar política i futbol"

Redacció| La premsa unionista té ganes de venjança per la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat Carles Puigdemont i rebutjar el delicte de rebel·lió en la petició d'extradició del president. Ho va demostrar Federico Jimènez Losantos -entre molts altres- amb la seva crida a atacar cerveseries a Baviera i ho ha fet, aquest dilluns, el diari esportiu per excel·lència del nacionalisme espanyol. "Alemania, a España no se le torea", diu el titular en portada del diari 'Marca'.

Enfadats i sense trobar cap altre espai on bolcar la seva frustració, els mitjans espanyolistes han volgut aprofitar l'esport per enviar un missatge al país germànic, barrejant -en una acció contrària al que solen defensar quan critiquen, per exemple, actes de suport als presos polítics catalans al Camp Nou- política i competició esportiva.Així, aprofiten la victòria (pels pèls) del valencià David Ferrer i el mallorquí Rafa Nadal a la Copa Davis de tenis contra els alemanys Philipp Kohlschreiber i Alexander Zverev, aquest diumenge, per llençar una advertència. També s'hi sumen altres diaris més aviat poc relacionats amb el món de l'esport, com el 'Crónica Global'. Si això ja els compensa, que es quedin amb la victòria a la pista.