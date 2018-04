La policia espanyola a la catalana l'1-O: ''Perro de cuadra, donde está tu jefe, si no hablas te detendremos''

La policia espanyola va agredir mossos de paisà

directe!cat, no va ser un cas aïllat. Altres testimonis que han demanat mantenir-se a l'anonimat expliquen que hi va haver més agressions a Mossos que anaven de paisà arreu del territori per part d'agents espanyols, ja sigui de la Policía o de la Guardia Civil. La primera qüestió que aquí destaquem de les moltes que va dir David Torrents al FAQS de TV3 va ser que ell mateix, com a Mosso en acte de servei i en plena tasca informativa, va patir agressions per part de la Policia Nacional espanyola a un col·legi de Sabadell. Segons ha pogut saber, no va ser un cas aïllat. Altres testimonis que han demanat mantenir-se a l'anonimat expliquen que hi va haver més agressions a Mossos que anaven de paisà arreu del territori per part d'agents espanyols, ja sigui de la Policía o de la Guardia Civil.

Insults, vexacions, amenaces i agressions

La Guardia Civil va ser l'encarregada d'arrasar el col·legi de Sant Julià de Ramis l'1-O on havia de votar el president Carles Puigdemont. Allà van ser especialment agressius amb els agents dels Mossos que anaven de paisà fent tasques de control i informació: els van agredir amb les defenses (els escuts), els van amenaçar que si no deien on era Puigdemont (va canviar de seu per a votar) els detindrien, els van cridar "perro de cuadra, perro catalán" i altres greus insults. Però també hi va haver vexació i humiliació quan els van agafar les plaques de Mossos i les van tirar a terra i les van trepitjar.

La divisió d'afers interns no actua

Una cosa porta a l'altre. Els fets no han transcendit perquè el cos dels Mossos està intervingut. És per això que David Torrents al FAQS feia la següent afirmació que recollim i que no va cridar l'atenció: la divisió d'afers interns dels Mossos no actua.

De fet, les fonts consultades per directe!cat han explicat que hi va haver, post 1-O, un informe intern dels Mossos que recollia totes les agressions patides pels agents per part de la policia espanyola. Aquest informe, però, no només no ha vist la llum sinó que la divisió d'afers interns dels Mossos l'ha soterrat.

Què diuen els Mossos d'aquest informe?

directe!cat va parlar amb el servei de premsa Mossos, preguntant sobre l'informe que recull el greuge i la diligència amb què va actuar la policia espanyola contra els agents catalans. Dos dies després de fer la consulta, la resposta va ser, textualment, la següent: "no ho poden confirmar ni desmentir". L'explicació va ser que "aquests informes a vegades no transcendeixen ni a la premsa dels Mossos".