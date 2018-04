El PSC titlla el ple d'investidura de divendres de ''pèrdua de temps''

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 17:00 h

Els socialistes aprofiten per reivindicar la tasca de Carme Chacón per a "l'entesa de Catalunya i Espanya" en el primer aniversari de la mort

Redacció | El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, considera que és "una pèrdua de temps" el nou intent per investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat.

Considera que per la seva situació judicial "no està en condicions de desenvolupar amb plenitud aquest càrrec", ja que ha de dedicar un temps important a la seva defensa per poder sortir de la presó. Pel que fa a Puigdemont, Illa diu que "tampoc reuneix el requisits" perquè "ha marxat de Catalunya i no ha volgut fer front a les seves responsabilitats".



Ha fet aquestes declaracions després de l'homenatge del PSC a Carme Chacón, quan es commemora un any de la seva sobtada mort. En un acte que ha comptat amb la presència de familiars, companys i amics, s'ha posat el nom de la diputada i exministra socialista a la sala de premsa de la nova seu del partit i s'ha reivindicat, tal com ha recordat la seva mare, l'advocada Esther Piqueras, el seu llegat per al "progrés social" i "l'entesa entre Catalunya i Espanya".



Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que la tasca de Chacón va traspassar les fronteres de la política. "Molta gent es va sentir més sola, més orfe amb la pèrdua de la Carme", ha assenyalat. "Catalunya i Espanya, PSC i PSOE estaríem millor amb ella. I és veritat", ha afegit citant unes declaracions d'aquest dilluns de l'exsecretari d'organització del PSC i diputat al Congrés, José Zaragoza.



"No hi ha majoria social a favor de la independència"

En la posterior atenció als mitjans per valorar l'actualitat política, Illa ha apuntat que hores d'ara "no hi ha majoria social a favor de la independència però sí majoria de diputats independentistes al Parlament". "Això els obliga (als partits independentistes) a formar Govern, però sempre amb el respecte al marc legal vigent i amb una persona que es pugui dedicar amb plenitud de funcions", ha apuntat el secretari d'Organització dels socialistes catalans. "I no és el cas de Sànchez ni de Puigdemont", ha asseverat.

Pel que fa a la interlocutòria del jutge alemany que descarta l'extradició de Carles Puigdemont a l'estat espanyol per un delicte de rebel·lió, Salvador Illa ha dit que, primer de tot, "respectem i acatem totes les decisions judicials" i ha recordat que els socialistes sempre han considerat "desproporcionada" la presó preventiva dels consellers cessats, el 'Jordis' i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Ara bé, ha volgut puntualitzar dos aspectes de la interlocutòria. "Estipula que hi hagut violència però no en grau suficient, però també que Puigdemont té una responsabilitat en aquesta violència", ha raonat. A més, destaca que en l'escrit es determina que "A Espanya no es persegueix ningú per les seves idees polítiques", motiu pel qual considera que no es pot dir que hi ha "presos polítics". "Convé valorar aquesta decisió en la seva integritat", ha recomanat el dirigent socialista.

Record a Carme Chacón

Fa tot just un any, el 9 d'abril de 2018, Carme Chacón moria de manera sobtada al seu domicili a Madrid. Tenia 46 anys i patia una cardiopatia congènita. "Molta gent es va sentir més sola, més orfe amb la pèrdua de la Carme", ha assenyalat Miquel Iceta, qui ha apuntat que "com els grans dirigents", el llegat de la política "transcendeix les fronteres el partit". El líder socialista ha refermat el compromís dels militants i afiliats de la formació a seguir treballant "per allò que volia la Carme" a la recerca i consolidació "d'una societat més lliure i justa, com ella volia".

Durant 16 anys en la primera línia política, Carme Chacón va arribar a ser vicepresidenta primera del Congrés, ministra d'Habitatge i ministra de Defensa sota el govern de Rodríguez Zapatero. De fet, va fer història per ser la primera dona en assumir aquest càrrec, responsabilitat que va començar a exercir quan estava en un avançat estat de gestació.

