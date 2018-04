[Vídeo] Per què Puigdemont no pot sopar tranquil a Berlín?

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 18:45 h

Allau de berlinesos es que es volen fer un selfie amb el president

Gerard Sesé @gerardsese | Carles Puigdemont s'establirà definitivament a Berlín mentre la justícia de l'Estat de Slesvig-Holstein decideix si l'acaba extradint a Espanya per delicte de malversació, tot i que ja ha avisat que, de moment, no veu clar que s'hagi comès aquesta infracció, associada a la corrupció. Aquests primers dies a la capital germànica, el president ja ha comprovat que ha despertat interès i simpatia a parts iguals entre els berlinesos.

Mostres de suport constants al president @KRLS durant el sopar. Fins i tot un venedor de diaris li porta un exemplar del Bild on surt en portada la seva llibertat i demana de fer-se fotografies amb ell. @JuntsXCat @josepcosta @francescd @Aurora_Madaula @PepRieraFont @GemmaGeis pic.twitter.com/cop0flPDjX — Laura Borràs (@LauraBorras) 6 d’abril de 2018

Ahir a la nit va ser constant durant el sopar. Berlinesos que volien fotografiar-se amb ell i el felicitaven per la seva llibertat. pic.twitter.com/0Sck1UBjZJ — Laura Borràs (@LauraBorras) 7 d’abril de 2018

Així ho explicava Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya al seu perfil de Twitter. La filòloga, que també sona entre les travesses a presidir la Generalitat si no pot fer-se efectiva la de Jordi Sánchez, ha penjat vídeos i fotos on es pot veure que, durant un sopar del partit republicà a un restaurant berlinès, Carles Puigdemont ha d'atendre constantment peticions d'altres comensals autòctons per a fotografiar-se amb ell. Fins i tot, un repartidor de diaris ha volgut fer-se la foto amb el diari que havia repartit on sortia el gironí en portada.