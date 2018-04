L'alcalde del PP enxampat amb l'àguila franquista a Facebook la torna a usar de portada contra ''la merda del llacet''

L'herència franquista del PP, doncs, segueix més viva que mai i els seus dirigents no es molesten ni tan sols a amagar-ho. I és que, a banda de la bandera a la capçalera, Bermúdez Lara ha omplert el seu perfil de Facebook amb altres imatges en el mateix sentit. Destaca, per exemple, una publicació amb una imatge de la primera pàgina de la Constitució espanyola original de 1978, amb el mateix escut del que s'enorgulleix a la capçalera de Facebook. Sembla que -d'aquesta manera- vol justificar les seves paraules dient que es tracta d'un símbol "constitucional".

