Un dels impulsors de l'homenatge a Junqueras desmunta l'excusa per prohibir-lo d'una facultat de la UAB

Última actualització Dilluns, 9 d'abril de 2018 19:45 h

Diu que no es tracta d'un acte polític, sinó d'homenatge a un professor

M.B| "Ni tan sols és un acte polític, sinó de solidaritat''. Són paraules d'Enric Pujol, un dels professors de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha impulsat i que participarà a l'acte d'homenatge a Oriol Junqueras prohibit per la facultat d'Economia i Empresa de la UAB. Tot i que l'acte se celebrarà igualment a instal·lacions de la universitat -s'ha traslladat a l'aula 604 de la facultat de Filosofia i Lletres (on "no han posat cap impediment"), mantenint-se el dia (11 d'abril) i l'hora (13h.)- el vet del deganat de la primera facultat ha aixecat una gran polseguera.

"Primer van dir que sí i després que no", explica Pujol, sobre l'acte que s'havia de celebrar a la sala de Graus de la facultat d'Economia i Empresa. Segons el comunicat que li van fer arribar des del deganat, el motiu per "eliminar la reserva" de la sala és que havien "detectat la celebració d'un acte polític" i que "segons política interna, només es permeten actes acadèmics, de recerca i institucionals" a les sales de la facultat. El comunicat el signava la secretaria del deganat.



En aquest sentit, diu Pujol que la universitat "normalment no intervé" en els actes del professorat i -segons ell- això és precisament el que és l'homenatge a Oriol Junqueras, professor de la casa. "És un acte impulsat pel professorat, no per cap partit polític", recorda per afegir que simplement es vol "mostrar solidaritat cap a un professor empresonat". "El que volem és fer un acte de solidaritat efectiva a un professor", conclou. Junqueras estava vinculat tant a la facultat d'Economia i Empresa de la UAB -al departament d'Economia i Història econòmica- com a la de Filosofia i Lletres -al departament d'Història Moderna i Contemporània-.