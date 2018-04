[Vídeo] Un unionista s'estomaca amb altres aficionats del Reus Deportiu pels crits independentistes

Les imatges són dures i passen a la grada del Reus Deportiu entre aficionats del mateix equip. Fins i tot, hi ha infants presenciant les lamentables imatges. Segons explica Esportsdelcamp.cat , l'home que va de verd no va encaixar bé que la seva pròpia grada fes càntics sobiranistes. Els crits contra Espanya van sobrepassar la paciència d'aquest individu que va començar a retornar els càntics amb insults fins que, finalment, la situació va arribar a les mans.

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 9 d'abril de 2018, 20.43 h Fora colonos inadaptats de. Catalunya.Colonos -ppsoecs-foteu el camp de Catalunya, bestioles rabioses i podrides.Rates franquistes=colonos fora de Catalunya.Ningú us vol al costat fastigosos.Sou la vergonya de l'ésser humà.Colonos el vostre ADN violència,sang,odi i morts.Assassins criminals,porc fora de Catalunya.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//

