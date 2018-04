Portades: L'ABC celebra el suport de Felip VI als jutges

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 09:00 h

Redacció | Diversitat de titulars a la premsa d'aquest dimarts. La visita del rei a Barcelona i l'escàndol de Cifuentes centren la majoria de portades. L'ABC destaca el suport de Felip VI als jutges en la seva visita a Barcelona.

L'ABC titula "El rey cierra filas con los jueces" i celebra que Felip VI defensa a Barcelona els "servidors públics que garanteixen els drets i llibertats". El rotatiu també destaca que el Suprem detallarà al jutge alemany "com Puigdemont va malversar fons públics" per l'1-O.En la mateixa línia s'expressa La Vanguardia que creu que "El rei reivindica a Barcelona la imparcialitat dels jutges". Per la seva banda, El País culpa Puigdemont de "traslladar la crisi catalana a la política alemanya".La Razón, El Mundo i El Periódico centren les seves portades en l'escàndol del màster de Cifuentes. Destaquen que el PP negociarà amb Cs i anteposarà Madrid a Cifuentes.