Operació de la Guàrdia Civil contra membres del CDR per terrorisme i rebel·lió

Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional.La Guàrdia Civil ha confirmat la detenció d'una dona a Viladecans a qui considera coordinadora dels Comitès de Defensa de la República, tal com publica l'ACN.L'operació continua oberta i es troba sota secret de sumari. La setmana passada la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va avisar que actuaria "amb contundència" contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic".D'altra banda, els mossos confirmen ja 4 detinguts a Malgrat, Arenys de Munt, Òrrius i Solsona per encerclar el Parlament el 30 de Gener. Se'ls imputa els delictes de desordre públic i atemptat contra l'autoritat, segons avança TV3.

ATENCIÓ Han DETINGUT dos militants de La Forja - Alt Maresme pels fets ocorreguts el 30 de Gener, on els CDR van accedir al Parc de la Ciutadella. DEMANEM MÀXIMA DIFUSIÓ! Defensar la República no es cap delicte! #JoSocCdr #elCombatContinua pic.twitter.com/FVcfIqfBf6

