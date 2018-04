Operació de la Guàrdia Civil contra membres del CDR per terrorisme i rebel·lió

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 09:30 h

Redacció | La Guàrdia Civil ha posat en marxa aquest dimarts una operació per detenir diversos membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per terrorisme i rebel·lió.

Pla obert de l'acció del CDR al peatge del Vendrell, amb diversos participants obrint pas als cotxes © Sílvia Jardí Comparteix Tweet

Han DETINGUT dos militants de La Forja - Alt Maresme pels fets ocorreguts el 30 de Gener, on els CDR van accedir al Parc de la Ciutadella.



Defensar la República no es cap delicte!#JoSocCdr#elCombatContinua pic.twitter.com/FVcfIqfBf6 — La Forja (@LaForja_Jovent) 10 d’abril de 2018

Les detencions estan ordenades pel jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional.La Guàrdia Civil ha confirmat la detenció d'una dona a Viladecans a qui considera coordinadora dels Comitès de Defensa de la República. En total, serien dues les persones detingudes.El ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, ha puntualitzat aquest dimarts en una entrevista a Telecinco que la Guàrdia Civil està fent escorcolls en domicilis per "tenir proves de com s'estructuren" aquests grups.Zoido ha justificat el "retard" en l'operació de la Guàrdia Civil perquè es tracta de comitès que "no tenen jerarquia com a tal". I ha afegit que tenen "una forma d'organització similar als comitès de defensa de la República Cubana" i "són una mica horitzontals", segona ha recollit l'Ara.L'operació continua oberta i es troba sota secret de sumari. La setmana passada la Fiscalia de l'Audiència Nacional ja va avisar que actuaria "amb contundència" contra les activitats d'aquests grups a qui ja deia que se'ls podia atribuir delictes de rebel·lió, malversació i d'altres contra l'ordre públic".D'altra banda, els Mossos han confirmat sis detinguts a Malgrat, Arenys de Mar, Òrrius, Solsona i el Pont de Vilomara per encerclar el Parlament el 30 de Gener. Se'ls imputa els delictes de desordre públic i atemptat contra l'autoritat, segons avança TV3.L'ANC va convocar durant aquella jornada una concentració a l'Avinguda Lluís Companys de Barcelona, després que el Parc de la Ciutadella quedés tancat per motius de seguretat, però centenars d'assistents van trencar el cordó de seguretat i es van aplegar durant hores davant el Parlament. L'ANC va desconvocar la protesta a la tarda però els CDR van continuar al lloc i van intentar acampar-hi.