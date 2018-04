El frau dels màsters, una pràctica estesa al PP

altres del PP, PSOE i C´s han fet el mateix i mai han dimitit i mai han dimitit

10 d'abril de 2018, 11.23 h

Com que han vingut a "forrar-se" mai han donar compte dels seus actes.



https://www.elnacional.cat/ca/politica/politics-mentir-curriculums_256386_102.html



Per això aPPaÑa és el paradís per a la corrupció i els fets delictius. Hi han viscut NAZIS jubilats, capos de la MÀFIA russa i italiana, i defraudadors a manta. Han sigut practicants, uns autèntics atletes d´aquest esport naZional.

Biva la IMPUNIDAZ NAZIONAL !

Biva el PPSOEC´S !