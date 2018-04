Seat disposada a quedar-se en cas d'independència

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 10:30 h

El president de la companyia no té intenció d'abandonar Barcelona

Redacció | Seat no té previst marxar de Catalunya encara que l'objectiu sigui la independència. Així ho ha assegurat el seu president, Luca de Meo, quan Luis del Olmo li ha preguntat per aquesta qüestió just després d'una conferència al cercle financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País.

El president de Seat, Luca de Meo, i el president de CriteriaCaixa i de la Fundación Bancària 'la Caixa', Isidre Fainé © ACN Comparteix Tweet

En l'acte, celebrat aquest dilluns, també hi han participat el president de la Fundació La Caixa i Criteria Caixa, Isidre Fainé, el president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, i el president de la patronal catalana, Joaquim Gay de Montellà.

La confiança de Seat i les paraules de De Meo han arrencat alguns aplaudiments a la sala. "Estem orgullosos de ser a Barcelona", ha reiterat el president de la companyia automobilística.

"Hem decidit quedar-nos aquí i mantenir-nos al nostre nivell, és a dir, sense pensar, o dir, o entrar en el que ha de fer Catalunya: això no és cosa nostra", ha respost De Meo a la pregunta formulada pel periodista Luis del Olmo.

"El meu deure és protegir l'empresa, els treballadors i, si es pot, contractar-ne més", ha afegit el president de Seat i ha assegurat que "mentre que aquesta discussió no ens impacti a nosaltres com a empresa, no hi ha cap motiu perquè hàgim de parlar d'aquest tema", ha defensat el president de l'automobilística.

