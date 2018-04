La crisi política ha afectat l'oferta laboral a Catalunya?

De fet, segons han exposat, Catalunya és on es publiquen més ofertes de feina i es lliguen més contractes.

"Nosaltres no hem notat canvis en la publicació d'ofertes. No hem notat una baixada en la demanda de feina. Si les xifres de vacants o d'ofertes ens acompanyen, significa que la xifra de contractes que es produirà, també", ha detallat la responsable d'Estudis d'Infojobs, Neus Margalló, a RAC1.

Segons assegura la plataforma, l'últim any s'han signat 370.000 contractes de feina. De mitjana, l'any passat es van signar més de mil contractes al dia i exposen que després de l'1-O el ritme de publicació d'ofertes de feina.

