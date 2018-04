Albiol celebra la detenció de diversos membres dels CDRs

Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, ha assegurat que és "normal" que s'hagi produït la detenció d'una persona que ha participat a les mobilitzacions dels CDR perquè "utilitzen per suposat violència". En declaracions a Onda Cero, Arrimadas ha qualificat aquests comitès de "comandos" i ha dit que es dediquen "a fer atacs en seus, tallar carreteres, cremar mobiliari urbà, enfrontar-se a la policia i amenaçar".En un sentit contrari, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri ha criticat les detencions i ha titllat de "vergonya" que s'imputi delicte de terrorisme. Tanmateix, el raper condemnat Pablo Hasel ha denunciat els fets a través de Twitter.D'altra banda, el diputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, la portaveu del secretariat de la CUP, Mireia Boya, l' alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i l'exdiputada de CSQP, Àngels Castells han condemnat aquesta operació contra els CDRs.

No és pais per a tebis ni trafulles. I avui menys que mai amb detencions arbitràries. #JosócCDR #LlibertatPresosPolítics https://t.co/x6iHuS9Osm

Els CDR - terroristes El màster de Cifuentes - excel•lent I tot així... per crear relats falsos a Espanya, un “paradís de democràcia homologada”. #vergonya #verguenza https://t.co/BsyKxpK26S

Un tall de carretera considerat terrorisme i rebelió. Qui digui que no estem davant d'un Estat autoritari i no es posi del costat dels @CDRCatOficial sense matissos està blanquejant una dictadura #JoSócCDR

Suport d’ @Esquerra_ERC a persones CDR detingudes per protestar. No els importa corrompre els drets civils, volen genenar por, volen fer creure al món que a Catalunya som violents i desitgen respostes violentes. Nosaltres, a la catalana: mobilització pacífica i no-violenta!

Detenidos de los CDR acusados de terrorismo y rebelión. Una prueba más de que incluso sin practicar la resistencia armada, si quieren te acusan igual de hacerlo como a los jóvenes de Altsasu. Esta represión es el terrorismo, no podemos normalizarla o sólo irá a más.

La justícia a Europa els avergonyeix amb la rebel•lió. Per això ara també s’inventen terrorisme i el banalitzen. Vergonya! https://t.co/4KYkJTPuLF

