Colau fracassa de nou: es queda sense Tramvia i multiconsulta

Per falta de suports a l'Ajuntament de Barcelona

Redacció | Evidència clara de la falta de suports de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al consistori de la ciutat. Colau es queda sola de nou i fracassa en les propostes d'estendre el Tramvia per la Diagonal i la celebració de la multiconsulta en el plenari extraordinari celebrat aquest dimarts.

El plenari de Barcelona ha rebutjat les dues preguntes presentades per les entitats per a la multiconsulta, la de la gestió pública de l'aigua i la del canvi de nom de la plaça d'Antonio López per la d'Idrissa Diallo.

Aquest rebuig deixa el procés participatiu en una via morta per la falta de preguntes a fer a la ciutadania. Les altres dues preguntes proposades pel govern municipal, relacionades amb l'habitatge, les ha retirat el mateix equip de Colau abans del ple per tenir un debat "net", segons ha explicat la regidora de Participació Ciutadana, Gala Pin.

Han votat en contra el Grup Demòcrata, Ciutadans, PSC i PP, que han qualificat el procés participatiu com un "nyap" per la falta de garanties. La CUP només ha donat suport a la pregunta sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López i el regidor no adscrit s'ha abstingut en ambdues qüestions. Per la seva banda, ERC ha estat l'únic partit en donar suport a les preguntes però ha criticat que el govern hagi "volgut tirar endavant sí o sí la multiconsulta" sense "assessorament" per a les entitats que hagués facilitat més preguntes.

L'alcaldessa Ada Colau ha lamentat la falta de suports i ha assegurat que amb els vots en contra, les formacions "fan el joc a Agbar" per no permetre que es pregunti a la ciutadania sobre la municipalització de l'aigua.

El Tramvia, el projecte estrellat de Colau

Tanmateix, Colau es queda sense el Tramvia, el projecte estrella del govern municipal. El ple de l'Ajuntament de Barcelona l'ha rebutjat amb els vots contraris de tots els grups menys del PSC, el mateix govern i l'abstenció del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates).

La proposta rebutjada era un protocol de col·laboració entre el consistori i l'ATM perquè el Tram Besós arribés fins a la plaça Verdaguer des de la plaça de les Glòries.

Malgrat el fracàs, Colau ha afirmat que seguiran defensant el projecte, i la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, s'ha mostrat convençuda que "Barcelona tindrà un tramvia metropolità i públic". De moment, però, no serà en aquesta legislatura.



Per la seva banda, ERC ha assegurat que no "ha canviat res". El regidor republicà, Jordi Coronas ha argumentat que els diners públics han de servir per millorar el transport públic, i no per enriquir una empresa privada. "Només votarem un conveni amb l'ATM que garanteixi que la inversió pública queda en mans públiques", ha sentenciat el portaveu del partit al consistori.

