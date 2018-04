Les víctimes de terrorisme desacrediten Zoido: ''No es pot comparar els CDRs amb gent que mata o posa bombes''

L'expresident de l'Associació Catalana de Víctimes del Terrorisme i víctima de l'atemptat d'ETA a Hipercor, Robert Manrique, ha dit a El Món a RAC1 que "dir que els CDR són uns criminals és molt exagerat".

"No els podem comparar amb gent que mata o posa bombes o destrossa mobiliari urbà constantment", ha sentenciat Manrique, que dubta molt que "els CDR estiguin armats ni alterin greument la pau ciutadana", tal com estableix la normativa, segons ha explicat l'expresident.

Denúncien l'ús polític del concepte terrorisme

Manrique ha volgut destacar, sobretot, l'ús polític que se'n fa del concepte terrorisme. "És una utilització bastant barroera del que és el terrorisme", ha dit l'expresident, que ha denunciat que "les víctimes n'estem fartes".



Zoido insisteix en la violència l'1-O

D'altra banda, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha insistit que va existir violència durant la preparació de l'1-O i que els informes policials "acrediten més de 300 actes violents".

Tanmateix, ha carregat contra la justícia alemanya: "Preferiria que el jutge alemany m'expliqués què entén per violència perquè no ho entenc", ha manifestat Zoido, que ha sostingut que no només hi va haver rebel·lió sinó que els "actes violents es van pagar amb diners públics".

En aquest sentit, ha afirmat que el Suprem enviarà tota la documentació que calgui a Alemanya per demostrar la malversació. En aquesta línia, s'ha mostrat convençut que l'euroordre contra Puigdemont "es complirà" i serà "satisfactòria per a Espanya".