Espanya es frustra perquè ni amb el 155 troba els diners suposadament malversats per l'1-O

ramon cots Argentona Argentona

10 d'abril de 2018, 13.35 h

#1 Ja has vingut carregat del bar de la cantonada? Les drogues toves et portaran a la fi a altres de més fortes i perjudicials. Fatxa, reacciona, t´hi va la salut !

És que a l´ICS li falten els fons que es queden a Madrit ! Per a tractar-te pots tenir-ho cru en un futur immediat.