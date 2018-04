Una eurodiputada, a Espanya: ''Una solució política no és possible amb gent a la presó''

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 13:30 h

La copresidenta dels Verds a l'Eurocambra veu "absolutament correcta" la decisió del jutge d'Schleswig sobre Puigdemont i insisteix que la Comissió Europea s'ha d'oferir a mediar

Redacció | La copresidenta dels Verds/ALE al Parlament Europeu, l'alemanya Ska Keller, insisteix en una conversa amb l'ACN en la crida al diàleg entre Madrid i Barcelona. "És un problema que no pot resoldre's a través de la justícia, sinó que requereix una solució política, un diàleg i demanem a Rajoy que estigui predisposat a tenir-lo", afirma. L'eurodiputada critica l'empresonament preventiu dels que són en diferents centres penitenciaris a Madrid i en reivindica el seu alliberament.

Per altra banda, recorda al govern espanyol que "una solució política no és possible amb gent a la presó". Respecte a la decisió de la justícia alemanya de deixar en llibertat sota fiança a Carles Puigdemont i descartar-ne l'extradició per rebel·lió, Keller ho veu "absolutament correcte", ja que, segons ella, "el que és cert és que no hi ha hagut violència". Davant de la idea d'una mediació entre l'Estat i Catalunya, la líder dels Verds es continua mostrant partidària que sigui la Comissió Europea qui adopti aquest paper i descarta que ho pugui fer cap polític alemany.



Sobre si creu que l'afer català pot tenir algun tipus de conseqüència en el govern de coalició a Berlín per la presència de Puigdemont i la dimensió del cas, l'eurodiputada no creu que pugui ser "un punt de conflicte". "Els diferents ministres s'han coordinat i comunicat a l'hora de procedir, al final són els jutges els qui decideixen i la decisió alemanya ha de ser respectada", afegeix.

La CE com a mediador

"Els Verds vam ser els primers a parlar de mediació i vam demanar a l'octubre a la Comissió Europea que hi tingués un paper", apunta. A parer seu "està molt bé" que figures com l'eurodiputat de la CDU Elmar Brok "estiguin ara d'acord amb una mediació" però reivindica que els ecologistes ho estan demanant des de l'octubre. "Per descomptat la CE només pot oferir-se a mediar", diu remarcant que les dues parts han d'acceptar-ho. En aquest sentit, destaca que "seria molt important si el govern de Madrid digués que està preparat per participar-hi".

Preguntada per la idoneïtat de la CE com a mediador després del seu suport reiterat a l'ordre constitucional a Espanya i les consideracions que el de Catalunya és un "afer intern", Keller admet que "és ben cert que els comentaris de la CE no han estat massa útils fins ara". Tot i això, considera que seria una bona institució "per a aquest fi".

Condicions per a la mediació

"Sempre he dit que estic a favor del dret dels catalans a autodeterminar-se a través d'un referèndum", defensa Keller. Ara bé, en una mediació, assegura, no posaria "cap precondició". La mediació, remarca, existeix "per portar les parts a una taula". "Personalment, penso que haver celebrat un referèndum (pactat) hauria estat una bona cosa des del principi, però no puc dir ara si el govern català ha d'anar amb unes condicions o unes altres a la taula de negociació", admet.

Segons ella, les dues parts han d'anar-hi "obertes i llestes per assolir compromisos". "Pel que tinc entès, per part de Puigdemont hi ha hagut un missatge de disposició de negociar més autogovern, així que seria important que per part de Rajoy hi hagués també algun moviment", conclou.

