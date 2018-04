JxCat, ERC i la CUP, units per denunciar la ''persecució'' als CDR i acusar l’Estat de ''banalitzar el terrorisme''

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 14:00 h

Els independentistes asseguren que Espanya “té una democràcia malalta” i preparen una proposta de resolució per mostrar suport als comitès i a les manifestacions pacífiques

Redacció | JxCat, ERC i la CUP han comparegut aquest dimarts conjuntament per mostrar un front comú de suport als Comitès de Defensa de la República (CDR) i en protesta per l’operació de la Guàrdia Civil contra membres d’aquests col·lectius engegada aquest matí.

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez (esquerra), el parlamentari Francesc Dalmases (JxCat, al faristol) i el diputat Ruben Wagensberg (ERC, dreta), en roda de premsa conjunta al Parlament © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

Francesc de Dalmases, Ruben Wagenberg i Natàlia Sànche han denunciat així una “campanya de persecució” contra els comitès i contra el moviment independentista, i han carregat contra l’Estat per estar “banalitzant el terrorisme” en acusar al menys algun dels detinguts d’aquest delicte després d’haver participat en manifestacions i talls de carreteres.Les tres formacions han anunciat que negocien una proposta de resolució que presentaran al Parlament perquè el ple mostri suport als CDR i les “manifestacions pacífiques” i denunciï “la criminalització del moviment independentista”.I és que per als independentistes, amb accions com la d’aquest dimarts, l’Estat demostra que té “una democràcia malalta”.