El president del TSJC desautoritza i contradiu Gema Espinosa, la dona de Pablo Llarena

La parella del magistrat ha assegurat que "no va tranquil·la pel carrer"

Redacció | La dona de Pablo Llarena, la també burgalesa Gema Espinosa, ha volgut fer-se la víctima en alguns mitjans i, així, alimentar el relat que s'està, directament, inventant el seu marit, per actuar contra la causa independentista. S'ha de justificar per a qualsevol via l'existència de violència, que mai ha existit i per això, fins i tot la dona del jutge, ha de fer aquest tipus de declaracions. Però la jugada ha durat poques hores.

Tot i intentar donar un cop de mà a la família Llarena Espinosa, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha entrat en contradiccions evidenciant que no hi ha cap risc.



Per una banda ha afirmat que ha constatat un increment del “risc” del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i en la seva família posant d'exemple l’acte d’entrega de despatxos als nous jutges “amb protecció policial molt visible” però, paral·lelament que no tenen raons per alarmar-se per la protecció i la seguretat personal dels jutges a Catalunya. “No percebem riscos singulars i el nivell d’alerta no existeix entre els jutges ordinaris de Catalunya”, ha manifestat en roda de premsa des de Tarragona.



El president del TSJC ha recordat que s’ha implantat un reforç de la seguretat en les seus judicials catalanes -on ha dit que s’han registrat més d’una desena de pintades i incidents-, perquè les “tensions socials” les fan més “vulnerables” i s’ha evidenciat “una certa feblesa” dels seus sistemes de protecció.

Gema Espinosa, magistrada espanyola, ha assegurat que "no va tranquil·la pel carrer" amb el clàssic argument de victimitzar l'agressor i culpabilitzar la víctima, el poble català. Alguns mitjans s'han fet ressò de les seves paraules. Però el discurs ha durat ben poc.