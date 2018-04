Aquesta és l'estratègia de Ciudadanos per evitar que Puigdemont sigui president

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 16:00 h

Presenta una esmena per evitar que "un pròfug de la justícia" pugui anar a llistes, fer campanya i "rebre subvencions"

Redacció | Ciutadans ha anunciat una esmena a la Llei electoral per impedir que Carles Puigdemont pugui ser candidat si hi ha repetició d'eleccions.

El president de Cs, Albert Rivera, ha explicat que és de "sentit comú" que un "pròfug" de la justícia no puguis ser candidat. "Un senyor que no compleix amb les seves obligacions i fuig no pot fer campanya ni rebre subvencions públiques", ha manifestat. Segons Cs, és "urgent" que PP i PSOE donin suport a la iniciativa per evitar que, en cas de repetició d'eleccions a Catalunya, Puigdemont pugui tornar a encapçalar una llista. "Si hi ha eleccions els espanyols no podem pagar la campanya d'un pròfug que munta l'espectacle, intenta prendre'ns el pèl i trencar Espanya", ha manifestat. Sobre la detenció de la integrant del CDR a Viladecans, ha dit que és un missatge per als "comandos separatistes". "La democràcia no permetrà que uns pocs condicionin la vida de tots", ha valorat.



El líder de la formació taronja ha avançat que han proposat una esmena a la Llei electoral per impedir que Puigdemont pugui tornar a ser candidat. Segons ha manifestat, es tracta que aquelles persones que no hagin atès els requeriments judicials i no estiguin a l'Estat no puguin ser candidats.

Rivera ha demanat el suport del PP i PSOE i els ha dit que "deixin de protegir els separatistes". "Si hi ha eleccions a Catalunya i Puigdemont és el candidat serà per culpa del PP i el PSOE", ha pressionat.

Segons afirma, a països com Alemanya "no hi ha ni partits separatistes". Comparant-ho amb l'Estat, ha afirmat que aquí sí "s'accepten" però que han de "respectar les lleis".

Sobre els CDR

Sobre la detenció d'una integrant del CDR per terrorisme i rebel·lió, ha celebrat l'operació policial i ha dit que els CDR són "comandos separatistes" que es dediquen a "assenyalar els demòcrates", un fet que qualifica "d'intolerable" i propi "d'altres èpoques a l'Estat". Ara bé, considera que la detenció de la integrant de Viladecans ha d'enviar un "missatge clar" a aquests organismes. "La democràcia no permetrà que uns pocs condicionin la vida de tots", ha valorat.

