El diari digital 'directe!cat' passa a dir-se 'LaRepublica.cat'

Coincidint amb la nova etapa, el diari també canviarà el nom de la seva capçalera i passarà a dir-se LaRepublica.cat "per tenir una dimensió global a Catalunya", segons comenta l'editor, Joan Puig, que assegura que en el darrer any i mig el diari ha apostat per la incorporació de gent jove i amb empenta "per plantejar grans canvis".