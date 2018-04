Viladecans impactat: tota la classe política en xoc després de la detenció de la jove del CDR

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 19:15 h

Tamara Carrasco Garcia tenia bona relació fins i tot amb PSC i Ciudadanos

Gerard Sesé @gerardsese | Tamara Carrasco Garcia ha estat detinguda avui per la Guardia Civil acusada de terrorisme i rebel·lió per pertànyer a un CDR. A més, la jove catalana ha estat traslladada a Madrid directament per a declarar davant l'Audiència Nacional, que ha coordinat la detenció amb la policia espanyola. La detenció ha consternat i impactat a parts iguals a tota la classe política de Viladecans, ja que la Tamara era estimada i apreciada per tot el ventall d'ideologies de la ciutat pel seu activisme actiu dedicat a la vila i per la seva honestedat, simpatia i integritat. Tamara Carrasco Garcia ha estat detinguda avui per la Guardia Civil acusada de terrorisme i rebel·lió per pertànyer a un CDR. A més, la jove catalana ha estat traslladada a Madrid directament per a declarar davant l'Audiència Nacional, que ha coordinat la detenció amb la policia espanyola. La detenció ha consternat i impactat a parts iguals a tota la classe política de Viladecans, ja que la Tamara era estimada i apreciada per tot el ventall d'ideologies de la ciutat pel seu activisme actiu dedicat a la vila i per la seva honestedat, simpatia i integritat.

Esquerra: "Portem tot el matí plorant"

Des d'ERC a Viladecans expliquen que la Tamara era "una persona vinculada a molts afers socials de la ciutat com la plataforma "salvem l'Hospital" i ha col·laborat amb temes educatius". Asseguren que cap partit li tenia rancúnia: "una persona afable i súper prudent, tot el contrari del que l'estan acusant". A més, els republicans expliquen que la Tamara "sempre ha buscat una solució pacífica a tot, sempre que ha fet alguna activitat a Viladecans demanava sempre permisos a l'Ajuntament".

Les fonts consultades han narrat que "tothom està impactat, tothom li dona suport a la ciutat, avui la manifestació estarà plena de gent, no hi ha per on agafar-ho portem tot el matí plorant".

PDeCAT: "Estem en shock"

Des del PDeCAT, malgrat la distància ideològica que podria semblar una barrera per a la cooperació i la sintonia, han explicat a directe!cat estar "en shock" després de la notícia. En destaquen que Tamara era "una companya d'activisme polític independentista i pels drets civils i l'autodeterminació de Catalunya". Consideren "una aberració i intolerable que se li imputin uns delictes de terrorisme" a una persona tan pacífica com ella i creuen que "és una banalització d'uns delictes gravíssims i un atac a l'Estat de dret sense precedents" que només pretén "generar por i desmobilització de tothom".

La formació també afirma que "ni de lluny és una persona violenta i no lidera cap CDR perquè aquestes són organitzacions transversals" i recorden que tampoc era ni estratega ni portaveu sinó "una activista més".

CUP: "La situació ens ha bloquejat"

Des de la CUP coincideixen al 100% amb la definició que n'han fet els altres companys polítics de Tamara i expliquen que "estan bloquejats" després de conèixer la notícia i no n'han volgut fer més comentaris.

Silencia a Guanyem-Cap

Tamara va anar a les llistes de la marca de Podemos a Viladecans, Guanyem-Cap. De fet, va ser el seu salt a la política per a després flirtejar amb el sobiranisme i apropar-se a la CUP. Des del sector dels comuns la notícia també ha caigut com un gran gerro d'aigua freda i la notícia els ha impactat tant que han decidit no fer declaracions a la premsa.

Ciudadanos: "Ens sap greu"





L'Ajuntament del PSC: La detenció "sorprèn"



Davant l'operació policial l'Ajuntament ha volgut constar que "no tenia coneixement previ de l'actuació" i que, "per sobre de la discrepància política, hi ha la bona convivència ciutadana i la veïna detinguda aquest matí és coneguda en els cercles polítics i associatius locals i sorprèn la importància dels delictes que se l’imputen". Des de l'alcaldia desitgen "que sigui innocent" i lamenten que "la situació política catalana depengui exclusivament de decisions judicials. També, l'ajuntament ha volgut mostrat "el malestar per la durada de l'actuació policial, entre les 7 i les 12 hores" pel tall a tots els accessos a la plaça que, a més, està en obres i "ha provocat incomoditat i alarma entre la ciutadania" i que l'acció li ha sobrat espectacularitat". Una noia que del sector dels comuns va aproximar-se als sobiranista i i alhora mantenint molt bona relació amb la gent de Ciudadanos diu molt del tracte personal i el seu tarannà. Una bona relació transversal que rebenta la idea que el procés trenca amistats i divideix la ciutadania. De fet, des de Ciudadanos expliquen que "ens sap greu que sigui una veïna de Viladecans però respectem la feina dels cossos de seguretat i les decisions judicials". Coincideixen en el fet que "era una persona coneguda amb qui tothom es feia". El partit taronja no ha volgut respondre sobre si consideren que Tamara és una persona violenta al·legant "molta prudència", ja que no es consideren les persones "que ho han de jutjar".

Es preveu ple a la plaça avui

S'ha convocat una concentració de suport a tots els detinguts avui a les 20h davant dels ajuntaments del país. A Viladecans es preveu un ple absolut per donar suport a la Tamara a la plaça de la Vila de Viladecans.

