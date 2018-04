[Vídeo] Aguirre retrata l'estratègia del PP a Espanya: Catalunya com a cortina de fum de la corrupció

Última actualització Dimarts, 10 d'abril de 2018 18:00 h

Usa els CDR per desviar l'atenció en la Comissió d'Investigació del presumpte finançament il·legal del PP

Redacció| Esperanza Aguirre ha comparegut aquest dimarts al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el presumpte finançament irregular del Partit Popular. Unes hores que han servit per deixar al descobert l'estratègia de l'unionisme a l'Estat espanyol, volent l'expresidenta de la Comunitat de Madrid desviar l'atenció cap a la detenció de membres dels CDR en veure's acorralada per les preguntes del diputat d'ERC, Gabriel Rufián.

En la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular acaba de pasar esto entre @EsperanzAguirre y @gabrielrufian



Atentos a su regocijo alrededor del CDR y el terrorismo pic.twitter.com/CbGsdYVA7K — Bernat Castro #JosócCDR (@Berlustinho) 10 d’abril de 2018

Mentre li qüestiona que l'exconseller popular Francisco Granados l'hagi implicat en el pagament de campanyes del partit en B, Rufián retreu a Aguirre que no li pari atenció per mirar el mòbil; a la qual cosa ella treu pilotes fora responent que "el mòbil és molt útil per saber que els CDR han estat detinguts per terrorisme".Unes declaracions en que sembla no tenir en compte la presumpció d'innocència que -en canvi- defensa acèrrimament quan el diputat d'ERC diu fer-li preguntes "sobre gent que roba". "Que roba, presumptament, perquè no hi ha cap sentència", apunta per afegir que li "agradaria molt que exculpessin" tots els investigats per corrupció del PP.Posteriorment, quan Rufián intenta que l'expresidenta de la Comunitat de Madrid argumenti una comparació entre la pena de mort a Argentina i els presos polítics catalans, ella torna a recórrer als CDR i diu: "és una llàstima que no em pregunti per la detenció dels CDR, perquè tenia preparada una resposta". "Me la puc imaginar, perquè vostè és Comitè de Defensa de l'Íbex 35", contesta Rufián perquè Aguirre afegeixi -amb to burleta- que és Comitè de Defensa de la Constitució. "I vostè de la República, i resulta que els han detingut per terrorisme", assenyala, de nou. La discussió entre ambdós la talla el president de la comissió d'investigació, Pedro Quevedo, després de la darrera picabaralla: "Considera terroristes a la gent del CDR?" "Jo no, ho ha hagut de considerar la Guàrdia Civil", conclou Aguirre.